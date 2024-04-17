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07:56, 17 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ под Авдеевкой

МО: расчет миномета «Нона-СВК» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Расчет самоходного миномета «Нона-СВК» ударил по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, где уничтожил живую силу противника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Удар по объекту ВСУ под Авдеевкой нанесли военнослужащие группировки войск «Центр» из Тувы. После наведения орудия на цель бойцы выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

«Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов. Для максимальной безопасности личного состава артиллеристы произвели серию выстрелов по целям противника и незамедлительно поменяли огневую позицию», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее министерство обороны отчитывалось, что экипаж российского вертолета Ми-35 поразил опорные пункты и живую силу ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Как рассказал оператор авиатехники, после нанесения удара сработал бортовой комплекс обороны. Экипаж использовал рельеф местности и ушел из зоны поражения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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