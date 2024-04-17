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17:18, 17 апреля 2024Экономика

Мировой госдолг оценили

МВФ: совокупный мировой госдолг в 2023 году вырос до 93,2 процента ВВП

Фото: Sergio Flores / Reuters

В 2023 году уровень совокупного госдолга всех стран мира вырос до 93,2 процента глобального ВВП. Об этом со ссылкой на доклад «Бюджетный вестник» Международного валютного фонда (МВФ) пишет ТАСС.

В документе отмечается, что за год мировой государственный долг увеличился примерно на 2 процентных пункта. В МВФ отметили, что сейчас это значение на 9 процентных пунктов выше допандемийного уровня. Авторы доклада отметили вклад в рост глобального госдолга двух крупнейших мировых экономик, США и Китая. В этих странах долг вырос более чем на 2 и 6 процентных пунктов от ВВП соответственно.

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МВФ прогнозирует, что при нынешней политике государств долг продолжит расти, обновляя исторические максимумы. В результате уровень мирового госдолга к 2029 году достигнет 99 процентов ВВП, спрогнозировали в фонде. По оценке МВФ, к этому времени госдолг КНР составит 110,1 процента от ВВП страны, США — 133,9 процента от ВВП.

В то же время аналитики снизили прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8 процента ВВП. При этом в 2025-м этот показатель увеличится до 21,9 процента ВВП, а к 2029-му достигнет уровня в 24 процента, ожидают эксперты.

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