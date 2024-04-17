Москвичка перешла на детское питание и потратила миллионы из-за ошибки врачей

Shot: 74-летняя москвичка перешла на детское питание из-за ошибки врачей

В Москве 74-летняя женщина была вынуждена перейти на детское питание и потратить миллионы рублей из-за одной ошибки врачей в частной клинике. Как рассказала пенсионерка Telegram-каналу Shot, там ей удалили желчный пузырь.

Пожилая россиянка пояснила, что уже два года живет с постоянными болями и ест только детское питание после хирургического вмешательства медиков из частной клиники. В 2020 году она обратилась туда с болями в области желудка. Врачи сделали анализы и обнаружили полип в желчном пузыре и грыжу пищевода. Москвичка дала согласие на операцию, ей полностью удалили желчный пузырь. Но спустя месяц боли вернулись с новой силой. Врачи, по словам пенсионерки, уверяли, что ее реабилитация идет штатно.

Все же горожанка решила обратиться к другим специалистам. Она обошла несколько частных и государственных поликлиник. Все врачи как один говорили, что удалять желчный пузырь было нельзя из-за общего состояния ее организма.

Москвичка по-прежнему не может нормально есть и пить и постоянно страдает от болей в животе. Она допустила, что причина ее мучений — врачебная ошибка. Как утверждает пенсионерка, исправить ее не берутся врачи ни в России, ни за границей. Женщина обращалась в московские клиники, а также летала в Южную Корею и Грузию. Сейчас она начала обследование в Израиле.

Пенсионерка отправила жалобы в Следственный комитет России, прокуратуру и столичный департамент здравоохранения. Она призналась, что потратила на первую операцию в частном медучреждении 1,2 миллиона рублей, помимо этого еще свыше четырех миллионов рублей ушло на исправление последствий.

Ранее сообщалось, что пациент одной из больниц в Пермском крае обвинил врачей в ошибке, из-за которой с тела слезла вся кожа.