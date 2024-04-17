Список террористов Росфинмониторинга пополнил сын командира батальона Дудаева

Росфинмониторинг внес в список террористов сына командира батальона Дудаева

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Тимерхана Мунаева — сына командира «батальона Джохара Дудаева» Исы Мунаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Выходец из Грозного 1994 года рождения воевал против России в Донбассе. В 2019 году ему было предоставлено гражданство Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере одного миллиона долларов за информацию о местонахождении «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

Издание Politico сообщало, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют от 150 до 200 чеченцев — в основном это сыновья и внуки боевиков, воевавших в двух кампаниях на территории Чечни и впоследствии эмигрировавших.