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17:06, 17 апреля 2024Силовые структуры

Список террористов Росфинмониторинга пополнил сын командира батальона Дудаева

Росфинмониторинг внес в список террористов сына командира батальона Дудаева

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Тимерхана Мунаева — сына командира «батальона Джохара Дудаева» Исы Мунаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Выходец из Грозного 1994 года рождения воевал против России в Донбассе. В 2019 году ему было предоставлено гражданство Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере одного миллиона долларов за информацию о местонахождении «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

Издание Politico сообщало, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют от 150 до 200 чеченцев — в основном это сыновья и внуки боевиков, воевавших в двух кампаниях на территории Чечни и впоследствии эмигрировавших.

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      Любовь Ширижик
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