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19:56, 17 апреля 2024Спорт

На МОК и WADA пожаловались из-за давления на участников Игр БРИКС в России

Венесуэла пожаловалась на давление МОК и WADA из-за участия в Играх БРИКС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Венесуэле пожаловались на давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за участия в Играх БРИКС в России. Слова заместителя министра спорта страны Пабло Альфонсо Юстиза Араухо приводит РИА Новости.

«Есть давление со стороны МОК и если мы приедем, возможны какие-то ограничения, но мы стараемся все это обойти, потому что спортсмены не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене. Конечно, есть и опасения по поводу WADA», — заявил Араухо.

Араухо отметил, что решение об участии в турнире принимается министерством спорта не под давлением международных организаций. При этом в стране опасаются возможных санкций.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В соревнованиях примут участие пять тысяч спортсменов из более 60 стран. Всего будет разыграно 389 комплектов медалей.

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      Дарья Коршунова
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