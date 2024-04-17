На Украине мужчина дважды вырвался от пограничников для побега в Венгрию
В Закарпатской области Украины мужчина дважды сбегал от пограничников в Венгрию. Об этом в Telegram рассказал журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе республики (ГПСУ).
По его словам, житель закарпатского города Берегово проходил украинско-венгерскую границу. Когда сотрудники погранслужбы отвели его в административное здание для проверки документов, украинец решил сбежать через контрольно-пропускной пункт (КПП) на венгерскую сторону.
Первая попытка не увенчалась успехом, его настигли пограничники. Они повалили нарушителя границы на землю, однако после этого ему удалось вырваться и добежать до венгерской части КПП, куда представителям ГПСУ проход запрещен.
Ранее стало известно об украинце, который пытался перейти границу с Румынией через Карпаты. Мужчина преодолел по заснеженным горам около 70 километров.