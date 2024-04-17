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19:00, 17 апреля 2024Бывший СССР

На Украине мужчина дважды вырвался от пограничников для побега в Венгрию

Журналист Глагола: на Украине мужчина дважды сбежал от пограничников в Венгрию

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Закарпатской области Украины мужчина дважды сбегал от пограничников в Венгрию. Об этом в Telegram рассказал журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе республики (ГПСУ).

По его словам, житель закарпатского города Берегово проходил украинско-венгерскую границу. Когда сотрудники погранслужбы отвели его в административное здание для проверки документов, украинец решил сбежать через контрольно-пропускной пункт (КПП) на венгерскую сторону.

Первая попытка не увенчалась успехом, его настигли пограничники. Они повалили нарушителя границы на землю, однако после этого ему удалось вырваться и добежать до венгерской части КПП, куда представителям ГПСУ проход запрещен.

Ранее стало известно об украинце, который пытался перейти границу с Румынией через Карпаты. Мужчина преодолел по заснеженным горам около 70 километров.

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      Екатерина Грищенко
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