На Украине решили упростить процедуру увольнения госслужащих с паспортом России

В Раде решили упростить процедуру увольнения госслужащих с гражданством России

В Верховной Раде Украины решили доработать люстрационное законодательство и упростить процедуру увольнения с госслужбы украинцев, которые подозреваются в обладании российским гражданством. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам правовой политики народный депутат Роман Бабий, передает ТАСС.

«У нас в законодательстве достаточно высокий стандарт доказывания заложен. (...) Один из вариантов — это законодательным образом изменить для этой категории дел стандарт доказывания, может кое-что облегчить», — заявил парламентарий.

Бабий выразил недовольство тем, что госслужащих с российским паспортом на Украине до сих пор нельзя уволить без суда.

Ранее о намерении Киева лишить паспортов украинцев, которые слишком долго находятся в Европейском союзе, рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это необходимо, чтобы провести военный учет граждан Украины призывного возраста, которые находятся за пределами страны.