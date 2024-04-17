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14:33, 17 апреля 2024Бывший СССР

На Украине решили упростить процедуру увольнения госслужащих с паспортом России

В Раде решили упростить процедуру увольнения госслужащих с гражданством России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Верховной Раде Украины решили доработать люстрационное законодательство и упростить процедуру увольнения с госслужбы украинцев, которые подозреваются в обладании российским гражданством. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам правовой политики народный депутат Роман Бабий, передает ТАСС.

«У нас в законодательстве достаточно высокий стандарт доказывания заложен. (...) Один из вариантов — это законодательным образом изменить для этой категории дел стандарт доказывания, может кое-что облегчить», — заявил парламентарий.

Бабий выразил недовольство тем, что госслужащих с российским паспортом на Украине до сих пор нельзя уволить без суда.

Ранее о намерении Киева лишить паспортов украинцев, которые слишком долго находятся в Европейском союзе, рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это необходимо, чтобы провести военный учет граждан Украины призывного возраста, которые находятся за пределами страны.

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      Глеб Палехов
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