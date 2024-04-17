Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:32, 17 апреля 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о планах Киева аннулировать паспорта украинцев в ЕС

Рогов: загранпаспорта украинцев в ЕС без справки из военкомата аннулируют

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Загранпаспорта украинцев, переехавших в страны Европейского Союза (ЕС) без справки из военкомата, будут аннулировать украинские посольства. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, посольствам Украины в Германии, Франции, Польше, Испании и Италии дана команда аннулирования летом загранпаспортов украинцев.

Он добавил, что без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.

«Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации», — утверждает Рогов.

Ранее стало известно, что Киев планирует работать с уехавшими за рубеж жителями Украины, чтобы противодействовать их ассимиляции.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше