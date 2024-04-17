Рогов: загранпаспорта украинцев в ЕС без справки из военкомата аннулируют

Загранпаспорта украинцев, переехавших в страны Европейского Союза (ЕС) без справки из военкомата, будут аннулировать украинские посольства. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, посольствам Украины в Германии, Франции, Польше, Испании и Италии дана команда аннулирования летом загранпаспортов украинцев.

Он добавил, что без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.

«Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации», — утверждает Рогов.

Ранее стало известно, что Киев планирует работать с уехавшими за рубеж жителями Украины, чтобы противодействовать их ассимиляции.