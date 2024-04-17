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11:29, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о мрачном настроении украинских военных

Politico: Киев не победит в конфликте без мобилизации всего населения

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев не сможет победить в конфликте без мобилизации всего населения. Такое мнение в колонке для европейского издания Politico выразил журналист Джейми Деттмер.

По словам автора материала, Украина переживает экзистенциальный кризис, однако несмотря на это, общественная поддержка идеи нового военного призыва остается недостаточной. «В такой экзистенциальной борьбе невозможно одержать верх без мобилизации всего населения», — счел Деттмер.

Задержки отправки западной военной помощи приводят к тому, что страна лишается боевого духа, также говорится в материале. «Среди военнослужащих царит мрачное настроение», — констатировал журналист.

Кроме того, Деттмер предположил, что, если ситуация в конфликте не изменится в ближайшем времени, Украина в ее нынешнем виде может остаться в прошлом.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Его основные положения вступят в силу через месяц после его опубликования. Законопроект вызвал волну критики.

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      Олег Давыдов
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