РИА Новости: Украина продолжает попытки вербовать наемников в Южной Корее

Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее, хотя и с сомнительным успехом. Об этом стало известно РИА Новости.

Уточняется, что 10 апреля в южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение о наборе сотрудников «в одной украинской боевой группе». В нем были перечислены основные требования. В частности, возраст наемников должен быть в пределах 20-35 лет, также требовалась минимальная физическая форма и «общая адекватность». При этом, отмечает агентство, профессиональная подготовка, под которой понимается специальность боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера, указывалась как «необязательная», но увеличивающая шансы пройти отбор.

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Согласно статистике, которую 14 марта обнародовало Минобороны России, с начала специальной военной операции (СВО) на Украину прибыли 13 387 наемников из различных стран, Вооруженные силы РФ уничтожили 5962 из них, в том числе пятерых южнокорейцев.