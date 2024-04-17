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05:43, 17 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках Украины вербовать наемников в Южной Корее

РИА Новости: Украина продолжает попытки вербовать наемников в Южной Корее

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее, хотя и с сомнительным успехом. Об этом стало известно РИА Новости.

Уточняется, что 10 апреля в южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение о наборе сотрудников «в одной украинской боевой группе». В нем были перечислены основные требования. В частности, возраст наемников должен быть в пределах 20-35 лет, также требовалась минимальная физическая форма и «общая адекватность». При этом, отмечает агентство, профессиональная подготовка, под которой понимается специальность боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера, указывалась как «необязательная», но увеличивающая шансы пройти отбор.

Пост набрал более 26 тысяч просмотров.

Согласно статистике, которую 14 марта обнародовало Минобороны России, с начала специальной военной операции (СВО) на Украину прибыли 13 387 наемников из различных стран, Вооруженные силы РФ уничтожили 5962 из них, в том числе пятерых южнокорейцев.

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      Марина Совина
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