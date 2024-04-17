Наталия Орейро назвала самый необычный подарок от российских поклонников

Наталия Орейро рассказала, что российские фанаты подарили ей лоскутное одеяло

Уругвайская актриса и певица, звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро назвала самый необычный подарок, который ей дарили российские поклонники. Ее слова приводит StarHit.

Артистка поделилась, что ей часто дарят интересные подарки. «Один из незабываемых подарков был такой. Поклонники в разных городах связали по квадратику, и потом они все это соединили и подарили мне в виде одеяла. Два — одно для меня, и второе для сына», — сказала Орейро, отметив, что всегда берет подарок с собой на съемки.

Ранее российский актер Иван Охлобыстин рассказал о совместной работе с Наталией Орейро. На вопрос о том, заметил ли он у актрисы звездные замашки, Охлобыстин ответил отрицательно.