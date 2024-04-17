Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:57, 17 апреля 2024Экономика

Найдено объяснение пенисам в кабинете Дурова

Эксперт Ольховая объяснила стулья с пенисами в кабинете Дурова

Кадр: Crypto Valentin / YouTube

Стулья с пенисами и пиками в кабинете бизнесмена Павла Дурова означают, что он не реализован как мужчина. Объяснение необычным предметам мебели нашла эксперт по фэншуй и экстрасенс Кристина Ольховая, передает Life.ru.

Специалист отметила, что копья символизируют готовность к оборонительным действиям, а фаллосы олицетворяют мужскую силу. Выбор предметов интерьера в форме пениса также может означать, что у человека есть слабость в позиции управления этим местом. «Он при бабле, но он, может быть, абсолютно не реализованный как мужик», — пояснила Ольховая.

Эксперт добавила, что сам стул олицетворяет трон и означает управление. «Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — "создать", копья — это "захватить". Получается, что я контролирую, я император, человек, который сидит на троне», — добавил она.

По словам Ольховой, император представляет четвертый аркан в старших арканах Таро. Он восседает на троне и держит в руках скипетр и державу. В случае Дурова скипетр — это копья, а держава — пенис.

Ранее стало известно, что стулья в кабинете Дурова стоят 249 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В затопленном Орске не хватает воды, люди собирают ее из луж. У пунктов выдачи — огромные очереди

      В возрождении «Партии любителей пива» в России увидели угрозу

      Осужденного за оправдание терроризма социолога начали этапировать в колонию

      У прыгнувшего с экскурсионного катера в море туриста случился сердечный приступ

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Глава Пентагона рассказал о просьбе Украины к США

      Apple нашла новую страну для производства гаджетов

      Tesla предложила повторно выплатить Маску миллиарды долларов

      В США в законопроекте помощи Украине включили поставки ракет ATACMS

      Палата представителей США представила три проекта помощи другим странам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше