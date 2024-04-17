Найдено объяснение пенисам в кабинете Дурова

Эксперт Ольховая объяснила стулья с пенисами в кабинете Дурова

Стулья с пенисами и пиками в кабинете бизнесмена Павла Дурова означают, что он не реализован как мужчина. Объяснение необычным предметам мебели нашла эксперт по фэншуй и экстрасенс Кристина Ольховая, передает Life.ru.

Специалист отметила, что копья символизируют готовность к оборонительным действиям, а фаллосы олицетворяют мужскую силу. Выбор предметов интерьера в форме пениса также может означать, что у человека есть слабость в позиции управления этим местом. «Он при бабле, но он, может быть, абсолютно не реализованный как мужик», — пояснила Ольховая.

Эксперт добавила, что сам стул олицетворяет трон и означает управление. «Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — "создать", копья — это "захватить". Получается, что я контролирую, я император, человек, который сидит на троне», — добавил она.

По словам Ольховой, император представляет четвертый аркан в старших арканах Таро. Он восседает на троне и держит в руках скипетр и державу. В случае Дурова скипетр — это копья, а держава — пенис.

Ранее стало известно, что стулья в кабинете Дурова стоят 249 тысяч рублей.