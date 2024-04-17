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17:49, 17 апреля 2024Ценности

Назван самый модный купальник на лето 2024 года

Vogue назвал леопардовый купальник самым модным на лето 2024 года

Фото: Svyatoslava Vladzimirska / Shutterstock / Fotodom

Фэшн-редакторы назвали самый модный купальник на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

По словам журналистов, в грядущем сезоне наиболее популярными окажутся данные предметы гардероба с леопардовым принтом. При этом актуальны будут как бикини, так и слитные фасоны и изделия в стиле ретро, пояснили специалисты.

Отмечается, что подобные купальники представили на показах многие известные бренды. Так, например, их включили в свой ассортимент Dolce & Gabbana, Tom Ford, Reina Olga и Bananhot.

В марте было названо трендовое платье на лето. Речь идет о платье с леопардовым принтом.

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      Алина Гостева
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