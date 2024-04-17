Назван самый модный купальник на лето 2024 года

Vogue назвал леопардовый купальник самым модным на лето 2024 года

Фэшн-редакторы назвали самый модный купальник на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

По словам журналистов, в грядущем сезоне наиболее популярными окажутся данные предметы гардероба с леопардовым принтом. При этом актуальны будут как бикини, так и слитные фасоны и изделия в стиле ретро, пояснили специалисты.

Отмечается, что подобные купальники представили на показах многие известные бренды. Так, например, их включили в свой ассортимент Dolce & Gabbana, Tom Ford, Reina Olga и Bananhot.

В марте было названо трендовое платье на лето. Речь идет о платье с леопардовым принтом.