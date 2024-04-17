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10:26, 17 апреля 2024Забота о себе

Названы основные причины психологических травм детей

Фото: Jess Zoerb / Unsplash

Психологическую травму ребенку могут нанести долгие расставания с матерью или нехватка внимания со стороны одного или обоих родителей, рассказала ведущий психолог клиники La Salute Марина Басманова. Эти и некоторые другие причины проблем подобного характера у детей она назвала «Ленте.ру».

Басманова предупредила: у ребенка может развиться травма отверженного, если ему в раннем детстве не хватает родительской заботы. Недостаток внимания и равнодушие к нему в этом случае чаще всего обусловлены послеродовой депрессией матери.

Способно травмировать детскую психику и частое длительное отсутствие родителей дома. Причем эмоциональный дискомфорт такого характера возникает в основном у школьников, отметила психолог.

Если матери постоянно не было рядом, а ребенка воспитывали бабушка и дедушка, у него может сформироваться комплекс неполноценности и неуверенности в себе

Марина Басмановапсихолог

Еще одной причиной психологических травм Басманова назвала неприятие родителями ребенка таким, какой он есть. Психолог обратила внимание, что в подобных случаях родители в гневе могут пугать детей тем, что сдадут их в детский дом. В результате им приходится вести себя лучше, чтобы угодить отцу и матери, однако из-за этого они постоянно ощущают себя ненужными. Такая же ситуация складывается, когда взрослые не понимают истинных потребностей своего ребенка.

Родители могут нанести ребенку травму в стремлении реализоваться через него. В этом случае взрослые пытаются силой вырастить из него гения и лидера, а получают удобного ребенка с комплексом отличника или тирана, неспособного смириться даже с мизерной неудачей

Марина Басмановапсихолог
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Также собеседница «Ленты.ру» указала на то, что детям любого возраста необходимо ощущение безопасности. Когда его нет, а взрослые все время обвиняют своего ребенка в том, что он виноват во всех проблемах, появление расстройства психики неизбежно.

Способны навредить психике ребенка и разные стратегии родителей в вопросах воспитания. «Условно, мама разрешает, отец запрещает. Итог — у ребенка расшатанная психика, и он никогда не будет знать, чего хочет и к чему ему надо стремиться», — объяснила специалистка.

В заключение психолог отметила, что хорошие родители поддерживают безопасную привязанность ребенка к себе. Они говорят: «Я рядом, я помогу, если тебе потребуется моя помощь». Также они учат ребенка самостоятельности, способности выражать эмоции без стеснения, вере в себя, искренности. «Ребенка нужно не воспитывать, а быть ему примером. И, конечно, нужно прибегать к помощи психолога, если что-то "не клеится" в семье», — подытожила Басманова.

Ранее клинический психолог Алексей Мелехин указал на яркие симптомы болезни Альцгеймера. Он отметил, что в начале развития заболевания человек забывает слова.

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      Вера Владзиевская
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