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09:19, 17 апреля 2024Экономика

В Египте заявили о понимании принципов работы с Россией в условиях санкций

Глава Минфина Египта Мааит заявил о возможностях работы с РФ в условиях санкций

Фото: Ahmed Ezzat / Unsplash

Египет видит возможности для работы с Россией в условиях западных санкций и знает, как решать проблемы. Об этом на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка заявил министр финансов страны Мухаммед Мааит, передает РИА Новости.

Он признал, что иногда ограничительные меры оказывают влияние на сотрудничество, но в целом Каир понимает принципы взаимодействия с Москвой. Также Мааит рассказал, что стороны по-прежнему обсуждают прием в Египте карт «Мир».

Ранее от работы с платежной системой Мир отказались банки Армении и Киргизии. Поводом для такого решения стала опасность вторичных санкций США и угрозы для национальных платежных систем. Кроме того, обслуживать карты Мир перестали крупнейшие банки Казахстана.

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      Платон Щукин
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