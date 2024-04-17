В Египте заявили о понимании принципов работы с Россией в условиях санкций

Глава Минфина Египта Мааит заявил о возможностях работы с РФ в условиях санкций

Египет видит возможности для работы с Россией в условиях западных санкций и знает, как решать проблемы. Об этом на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка заявил министр финансов страны Мухаммед Мааит, передает РИА Новости.

Он признал, что иногда ограничительные меры оказывают влияние на сотрудничество, но в целом Каир понимает принципы взаимодействия с Москвой. Также Мааит рассказал, что стороны по-прежнему обсуждают прием в Египте карт «Мир».

Ранее от работы с платежной системой Мир отказались банки Армении и Киргизии. Поводом для такого решения стала опасность вторичных санкций США и угрозы для национальных платежных систем. Кроме того, обслуживать карты Мир перестали крупнейшие банки Казахстана.