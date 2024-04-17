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08:26, 17 апреля 2024Экономика

Китай отказался запускать депозитарный мост с Россией ради США

«Ведомости»: Пекин не запустит депозитарный мост с Россией из-за отношений с США

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который позволил бы инвесторам обеих стран получить прямой доступ на рынки друг друга, постоянно откладывается из-за нежелания Пекина работать в этом направлении, хотя переговоры продолжаются уже почти десять лет. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, и федеральный чиновник.

По их словам, представители Народного банка Китая ясно дали понять, что проект заморожен по политическим, а не техническим причинам, одна из которых заключается в нежелании властей портить отношения с США.

Возможность дополнительных санкций со стороны Белого дома остается серьезной угрозой, которую не перекроют выгоды, не слишком значимые для Пекина, от такого проекта с Россией.

Вместе с тем один из собеседников издания не исключают, что отказ связан и с крайним консервативным отношениям к иностранному рынку вообще, не только к российскому. В Китае рынок капитала чрезвычайно зарегулирован и закрыт, так что, возможно, власти видят риск оттока средств в юанях с материка в случае создания депозитарного моста.

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Переговоры с 2015 года с российской стороны ведут Национальный расчетный депозитарий (НРД), Газпромбанк, Минфин и Центробанк. Последний в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2024-2026 годы констатировал, что развитие отношений зависит в первую очередь от готовности сторон, и никаких прогнозов давать не стал.

Однако в ноябре прошлого года зампред регулятора Владимир Чистюхин намекал на то, что без политической воли партнеров (каких именно, он не указал) такое направление запущено не будет.

Эксперты указывают, что, помимо моста с Китаем, России на фоне санкций нужны такие же проекты с Индией, Казахстаном, ОАЭ, то есть теми, кто готов стать промежуточным звеном между Москвой и рынками Запада. Но пока что желающих рискнуть не видно. Главной угрозой остается возможность для российских контрагентов попасть под санкции.

В январе глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов рассказал, что Россия продолжает работу над размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, однако пока не удается получить поддержку у китайской стороны.

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      Платон Щукин
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