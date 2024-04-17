Мировые инвесторы впервые за три года стали оптимистами

BofA: впервые за три года главные мировые инвесторы поверили в мировую экономику

Ожидания инвесторов относительно будущего мировой экономики в ближайшие 12 месяцев значительно улучшились. Впервые с декабря 2021 года оптимистов, то есть тех, кто ждет повышения роста, оказалось больше, чем пессимистов, причем сразу на 11 процентов. Об этом со ссылкой на апрельский опрос портфельных управляющих от Bank of America (BofA) пишет «Коммерсантъ».

В анкетировании участвовали 260 управляющих, которые распоряжаются активами объемом 719 миллиардов долларов. В первую очередь их позитивный настрой связан с американской экономикой.

В соответствии с окончательной оценкой роста за четвертый квартал, ВВП США вырос на 3,4 процента, что снижает риски рецессии. Столь сильные данные по экономике заставляют некоторых аналитиков предполагать, что Федеральная резервная система (ФРС) вообще не станет снижать ставки в этом году, раз рост наблюдается и при нынешнем уровне.

Оптимизму не мешает даже повышение инфляционных и геополитических рисков, которые отмечают управляющие. Опрос проводился до удара Ирана по Израилю, так что майский опрос может показать их снижение.

На фоне смены настроений инвесторы активнее перекладывают средства из наличности в акции. В основном средства идут на рынки развитых стран, причем лидером по вложениям впервые за два с лишним года стала Европа. Перспективы европейской экономики оцениваются все более положительно, к тому же индекс деловой активности Еврозоны в марте превысил 50 пунктов впервые с мая прошлого года.

Такая ситуация может привести к росту цен на нефть, что поддержит российский рынок. Однако сложности в китайской экономике могут нивелировать этот эффект, потому что в последние годы Россия увеличила зависимость от Китая.

Между тем китайская статистика за март оказалась куда хуже прогнозов. Хуже всего ситуация складывается в автопроме. В феврале производство в годовом выражении выросло на 9,8 процента, а в марте — на 0,9 процента. При этом продажи автомобилей сократились на 3,7 процента в годовом выражении, что может свидетельствовать о затоваривании рынка.