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13:02, 17 апреля 2024Путешествия

Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки на лето

АТОР: в мае-июне отели Мальдив предлагают туристам скидки от 30 до 40 процентов

Фото: Colin Watts / Unsplash

В мае и июне отели Мальдив предлагают туристам, в том числе россиянам, скидки в среднем от 30 до 40 процентов. О том, что отдохнуть на любимом курорте богачей весной и летом получится дешевле, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов туроператора Coral Travel, в мае в мальдивских отелях стартует низкий сезон, поскольку на острова приходит юго-западный муссон. В этот период климат становится более влажным, а вероятность дождей растет. Часть отелей держит цены со скидками до конца октября включительно, а некоторые немного поднимают стоимость размещения с августа, добавили в Coral Travel.

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Как отметили представители компаний «Русский экспресс» и Fun&Sun, в зависимости от конкретного отеля, его популярности и расположения скидки могут достигать и 60-70 процентов.

Помимо снижения цен, отели Мальдив летом предоставляют своим гостям бесплатный трансфер, повышение класса обслуживания, бесплатное размещение детей до 12 лет и свадебные церемонии в подарок.

Ранее российская туристка бюджетно отдохнула в отеле Kaani Palm Beach на Мальдивах и поделилась впечатлениями. Путешественница пожаловалась на отсутствие разнообразия блюд в местном ресторане.

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      Марина Черняк
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