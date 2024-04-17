Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки на лето

АТОР: в мае-июне отели Мальдив предлагают туристам скидки от 30 до 40 процентов

В мае и июне отели Мальдив предлагают туристам, в том числе россиянам, скидки в среднем от 30 до 40 процентов. О том, что отдохнуть на любимом курорте богачей весной и летом получится дешевле, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов туроператора Coral Travel, в мае в мальдивских отелях стартует низкий сезон, поскольку на острова приходит юго-западный муссон. В этот период климат становится более влажным, а вероятность дождей растет. Часть отелей держит цены со скидками до конца октября включительно, а некоторые немного поднимают стоимость размещения с августа, добавили в Coral Travel.

Как отметили представители компаний «Русский экспресс» и Fun&Sun, в зависимости от конкретного отеля, его популярности и расположения скидки могут достигать и 60-70 процентов.

Помимо снижения цен, отели Мальдив летом предоставляют своим гостям бесплатный трансфер, повышение класса обслуживания, бесплатное размещение детей до 12 лет и свадебные церемонии в подарок.

Ранее российская туристка бюджетно отдохнула в отеле Kaani Palm Beach на Мальдивах и поделилась впечатлениями. Путешественница пожаловалась на отсутствие разнообразия блюд в местном ресторане.

