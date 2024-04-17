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10:02, 17 апреля 2024Мир

Отозванные инспекторы МАГАТЭ вернулись к работе в Иране

Постпред России Ульянов: эксперты МАГАТЭ вернулись к работе на объектах в Иране

Фото: Vahid Salemi / AP

Ранее отозванные эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вернулись к работе на ядерных объектах в Иране. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Инспекторы МАГАТЭ, которые были временно отозваны с иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, уже вернулись к исполнению там своих обязанностей», — заявил постпред.

16 апреля Ульянов сообщил, что агентство приняло решение временно отозвать своих инспекторов с объектов Ирана в связи с напряженной ситуацией в регионе.

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      Елизавета Мытарева
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