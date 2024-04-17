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14:30, 17 апреля 2024Россия

Переставших выходить на связь россиянку и ее семилетнего сына нашли в пруду

В Крыму переставших выходить на связь женщину и ее сына нашли в пруду

Фото: Barbare Kacharava / Unsplash

В Крыму в пруду под Белогорском без признаков жизни нашли 40-летнюю местную жительницу и ее семилетнего сына. Об этом сообщил «Mash на волне» в Telegram.

По информации издания, россиянка с мальчиком ушли к водоему загорать, однако перестали выходить на связь, что вызвало беспокойство у родственников. Когда их обнаружили в водоеме, ребенок был в плавательных шортах, а женщина в одежде. Предположительно, мать пыталась спасти упавшего в воду сына, но в результате они не смогли выбраться на сушу.

Как пишет автор поста, пруд находится в котловане, окружен пленкой и заполнен холодной водой. В настоящее время в деле разбирается региональный Следственный комитет, однако ведомство официально информацию пока не комментировало.

Ранее похожий случай произошел в Богородском городском округе Подмосковья. Там житель одного из СНТ искал ушедшего через дырку в заборе семилетнего сына и обнаружил, что тот провалился под лед на пруду. Россиянин нырнул за мальчиком в ледяную воду, вытащил его на сушу и отнес в сторожку к охраннику. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать ребенка.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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