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19:27, 17 апреля 2024Забота о себе

Переживающей из-за развода пожилых родителей женщине дали совет

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

За советом к эксперту по отношениям, психотерапевту Колин Нолан обратилась 30-летняя женщина, встревоженная из-за развода пожилых родителей. Рекомендацию, как пережить подобные перемены в жизни, специалистка дала в статье для издания Mirror.

Молодая женщина рассказала, что ее родители развелись, когда им было больше 60 лет. Она объяснила, что жизнь отца и матери всегда была похожа на американские горки: они часто ссорились и мирились. Однако за годы совместной жизни отец дважды уходил из семьи, а однажды на такой шаг решилась и мать. Теперь же автор письма и ее брат очень переживают из-за их расставания.

Я всегда считала, что родители были вместе из-за нас — детей. И была благодарна за это. Но теперь я злюсь из-за их развода, так как мать с отцом перекладывают гнев и стресс на меня и брата. Надеюсь, что теперь они будут счастливы, но мне уже надоело слышать про их расставание. Я веду себя эгоистично?

переживающая из-за развода женщина
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Психотерапевт успокоила: нежелание возвращаться к этой травмирующей теме из детства вполне объяснимо. Эксперт по отношениям рекомендовала детям не касаться этой темы, а оставить все на усмотрение матери и отца. «Поговорите с родителями. Скажите, что любите их, но у вас уже больше нет ни сил, ни желания выслушивать их жалобы на не сложившиеся отношения», — посоветовала специалистка, добавив, что подобную беседу лучше проводить вместе с братом.

Нолан заверила, что откровенный разговор поможет пожилым родителям стать более уверенными в непростой ситуации и сохранить отношения с детьми.

Ранее Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.

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      Алиса Дмитриева
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