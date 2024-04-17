Песков рассказал о контактах Кремля с Ираном и Израилем

Песков: РФ контактирует с Ираном и Израилем, способствуя деэскалации конфликта

Россия контактирует как с Ираном, так и с Израилем, способствуя деэскалации возникшего между ними конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы бы даже не хотели говорить о разрастании конфликта. Это не в интересах ни одной из сторон. У нас есть контакты с Ираном и Израилем. Говорим о необходимости скорейшей деэскалации», — сказал он.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что удар по Израилю носил вынужденный характер.