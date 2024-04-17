Полковник объяснил анонимную закупку снарядов для Украины

Полковник Матвийчук: анонимная закупка для ВСУ нужна, чтобы не злить Россию

Анонимность ряда стран в закупке снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужна для того, чтобы не озлоблять российское командование и не создавать прецедент, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Никто не хочет озлоблять командование России и создавать прецедент поставки оружия. Анонимность нужна еще и за тем, чтобы не был раскрыт финансовый источник, откуда планируется брать деньги», — считает Матвийчук.

По его мнению, средства на финансирование закупки снарядов для ВСУ планируется взять из Европейского фонда мира в обход всех действующих положений этой организации.

«Фонд мира направлен на поддержку войны, а не мира. Так что это противоречит его сути. Это какое-то политическое словоблудие, попытка показать видимость миротворчества», — сказал военный.

Ранее министр финансов Чехии Збинек Станюра заявил, что ряд стран решил анонимно присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Станюра подчеркнул, что сама Чехия потратит более 500 миллионов, но менее 1 миллиарда крон (42 миллиона долларов) на покупку боеприпасов.