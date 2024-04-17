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18:05, 17 апреля 2024Силовые структуры

Пожилой россиянин семь лет совращал внучку и попал под следствие

Под Архангельском задержали 76-летнего пенсионера, семь лет совращавшего внучку

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Архангельской области задержали 76-летнего дедушку, семь лет совращавшего внучку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, пожилой мужчина приставал к девочке с 2015 по 2022 год. Известно, что он развратил еще одного ребенка — ученицу седьмого класса.

Против пенсионера возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он не признает свою вину.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержали 23-летнего таксиста, изнасиловавшего 17-летнюю девушку.

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      Екатерина Кашурникова
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