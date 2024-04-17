Премьер Украины оговорился и попросил ПВО для России

Премьер Украины Шмыгаль оговорился и попросил ПВО для защиты городов России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и попросил страны Запада поставить средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты городов России. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам [Украине] нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — заявил премьер в ходе выступления на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне.

Затем министр исправился, заявив, что ПВО нужны для защиты украинских городов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экономику страны ждет крах, если Киев не получит достаточное количество систем ПВО. Он также отметил, что пока что Украине не удавалось получать системы с помощью «доброй дипломатии».