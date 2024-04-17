Кулеба предрек крах украинской экономики

Кулеба: экономика Украины будет разрушена без новых систем ПВО

Экономике Украины грозит крах, если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Если мы не получим системы ПВО, наша экономика будет разрушена», — предрек министр.

Ранее Кулеба признал, что Украине не удалось получить от западных партнеров системы ПВО за счет «доброй дипломатии». В связи с этим Киеву приходится «жестко» просить средства противовоздушной обороны. При этом министр допустил возникновение ненависти к нему из-за такой смены тона.

Позднее глава украинского МИД сообщил, что Киев просит Запад передать системы ПВО хотя бы в аренду. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о получении на любых условиях зенитных ракетных комплексов Patriot.