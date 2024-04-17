Названы наиболее востребованные профессии в сфере производства

«Авито Работа»: спрос на специалистов в сфере производства вырос почти в 2 раза

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику количества вакансий, связанных со сферой производства в России, и пришли к выводу, что спрос на специалистов в этой области в I квартале 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почта в 2 раза, на 94 процента. Аналитики также назвали наиболее востребованные профессии в промышленности. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, больше всего за последний год вырос спрос на работников склада — сортировщиков. Количество вакансий по сравнению с I кварталом 2023 увеличилось на 5 раз (+403 процента). Кроме того, почти на 35 процентов повысились средние зарплатные предложения для новых сотрудников, составив 44 531 рубль в месяц.

На втором месте оказались формовщики. Спрос на них вырос в 4,8 раза (+380 процентов). В первом квартале текущего года новым работникам предлагали в среднем 62 355 рублей ежемесячно, что на 14 процентов больше по сравнению с показателями I квартала прошлого года.

Литейщиков стали искать в 3,8 раза активнее (+288 процентов), а средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 22 процента год от году и достигли 60 744 рублей в месяц.

В пятерку лидеров также вошли стропальщик с ростом количества вакансий на 283 процента и зарплаты на 21 процент, до 62 468 рублей, и сотрудник склада. Последних стали разыскивать на 195 процентов чаще, а их средняя предлагаемая зарплата поднялась на 18 процентов, до 52 803 рублей.

Востребованными также оказались крановщики (+183 процента), резчики (+154), операторы производственной линии (+133), грузчики (+131). Замыкают топ-10 фрезеровщики (+126), чьи средние предлагаемые зарплаты за год увеличились на целых 76 процентов, достигнув 137 637 рублей.

Ранее стало известно, что в России обострилась нехватка сотрудников в сфере гостеприимства. Так, число вакансий горничных за первый квартал 2024 года выросло почти на 60 процентов.