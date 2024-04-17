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04:50, 17 апреля 2024Наука и техника

Сроки выхода PlayStation 5 Pro подтвердили

The Verge: Sony начала предупреждать разработчиков о скором выходе PS5 Pro

Фото: Rohan / Unsplash

Корпорация Sony начала предупреждать разработчиков и партнеров, чтобы те подготовились к выходу PlayStation 5 Pro. Об этом сообщает издание The Verge.

В материалах, которые компания начала рассылать разработчикам, Sony попросила подготовить их игры к выходу новой приставки. Специалисты японского IT-гиганта попросили сделать акцент на улучшенной технологии трассировки лучей.

При этом Sony открыто не называет новую приставку PlayStation 5 Pro, ограничиваясь формулировкой Trinity и описывая ее, как «высококачественная версия PlayStation 5». По мнению журналистов The Verge, таким образом Sony косвенно подтвердила сроки выхода PS5 Pro. Ожидается, что консоль появится на рынке до конца года, скорее всего — в ноябре-декабре.

Также авторы отметили, что в ближайшее время компания начнет рассылать разработчикам девкиты (development kit) PlayStation 5 Pro — специальные версии приставки для настройки и отладки игр. В сообщениях от Sony также говорится, что классическая PlayStation 5, новая версия которая вышла осенью 2023 года, будет продаваться параллельно с PS5 Pro.

В конце марта специалисты проекта Digital Foundry раскрыли характеристики и стоимость PlayStation 5 Pro. По их прогнозу, консоль оценят минимум в 599 долларов, или около 56 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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