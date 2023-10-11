Sony выпустила компактную PlayStation 5

Sony анонсировала новую версию PlayStation 5 со съемным дисководом

Компания Sony анонсировала новую версию консоли PlayStation 5. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновленное устройство получило более тонкий корпус. Приставка на 30 процентов меньше и на 18-24 процента — в зависимости от версии — легче, чем оригинальные PS5. Девайс доступен в двух версиях — с дисководом и без него. Оба гаджета получили встроенный накопитель емкостью 1 терабайт.

Стоимость Digital-версии PS5 составит 450 долларов, классическая модель с дисководом оценена в 500 долларов. Пользователи также смогут приобрести съемный дисковод, стоимость аксессуара составляет 80 долларов. В компании отметили, что прекратят продажи оригинальных PS. Для сравнения, классическая PS5 без дисковода, представленная в ноябре 2020 года, была оценена в 400 долларов.

Обновленная PlayStation 5 в первую очередь появится в США, приставка будет доступна для покупки в ноябре. Затем консоли начнут распространять по всему миру.

В конце лета компания Sony официально представила новую приставку для стриминга игр PlayStation Portal. Девайс, который работает в связке с консолью PlayStation 5, оценили в 199 долларов, или около 20 тысяч рублей.