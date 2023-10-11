Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:49, 11 октября 2023Наука и техника

Sony выпустила компактную PlayStation 5

Sony анонсировала новую версию PlayStation 5 со съемным дисководом

Изображение: Sony

Компания Sony анонсировала новую версию консоли PlayStation 5. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновленное устройство получило более тонкий корпус. Приставка на 30 процентов меньше и на 18-24 процента — в зависимости от версии — легче, чем оригинальные PS5. Девайс доступен в двух версиях — с дисководом и без него. Оба гаджета получили встроенный накопитель емкостью 1 терабайт.

Стоимость Digital-версии PS5 составит 450 долларов, классическая модель с дисководом оценена в 500 долларов. Пользователи также смогут приобрести съемный дисковод, стоимость аксессуара составляет 80 долларов. В компании отметили, что прекратят продажи оригинальных PS. Для сравнения, классическая PS5 без дисковода, представленная в ноябре 2020 года, была оценена в 400 долларов.

Обновленная PlayStation 5 в первую очередь появится в США, приставка будет доступна для покупки в ноябре. Затем консоли начнут распространять по всему миру.

В конце лета компания Sony официально представила новую приставку для стриминга игр PlayStation Portal. Девайс, который работает в связке с консолью PlayStation 5, оценили в 199 долларов, или около 20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Российский подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

    Путин высказался о будущей встрече с Алиевым

    В Подмосковье мужчина разгромил свою машину и попал на видео

    Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

    Путин напомнил о позиции России по созданию палестинского государства

    Россиян научили правильно выбирать обогреватель

    Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

    Sony выпустила компактную PlayStation 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости