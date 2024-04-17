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15:11, 17 апреля 2024Россия

Раскрыты подробности про новую группировку России в зоне СВО

Эксперт Суконкин: возглавить группировку «Север» мог генерал-полковник Лапин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска, созданные изначально для прикрытия госграницы, объединили в группировку «Север». Подробности о новом формировании в зоне специальной военной операции (СВО) раскрыл военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с «Царьградом».

Суконкин отметил, что ее командиром мог стать генерал-полковник Александр Лапин. В то же время пока Минобороны официально не подтвердило информацию об этом назначении.

Суконкину также известно, что сейчас бойцы «Севера» находятся напротив Харькова и немного северо-западнее города. Украинская армия, в свою очередь, предполагает, что формирование может быть признаком готовящейся наступательной операции на Харьков. На самом деле, как рассказал военный эксперт, это не так. «Характер действий, скажем так, не изменился», — сообщил он.

В продолжение темы военный обозреватель Влад Шлепченко счел, что группировку направят на создание санитарного кордона вдоль границы с Белгородской, Курской и Брянской областями. В то же время он не исключил, что войска будут отправлены в направлении Сумской и Черниговской областей.

О том, что в зоне СВО появилась шестая группировка войск ВС России — «Север», стало известно 14 апреля. Военные сейчас участвуют в боях на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях. «Север» впервые фигурирует в сводках Минобороны. Ранее подразделения в приграничных районах России называли «группировкой прикрытия госграницы».

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