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05:49, 17 апреля 2024Путешествия

Россиянин описал поездку в Новую Зеландию фразой «много чему нас можно поучить»

Фото: Lu Huaiqian / XinHua / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Новой Зеландии и рассказал о положительных особенностях жизни в этой стране. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Эта удивительная страна, расположенная в Тихом океане, известна своей красотой природы, гостеприимством местных жителей и высоким уровнем жизни. Но помимо всего этого, у Новой Зеландии есть еще много, чему нас можно поучить», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Во-первых, по его словам, новозеландцы бережно относятся к окружающей среде и заботятся о ее сохранении. Во-вторых, они активно занимаются спортом и путешествуют как по своей стране, так и за ее пределами. В самой Новой Зеландии создана удобная инфраструктура для туристов: дороги, туалеты, информационные центры, указатели и так далее.

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В-третьих, автор публикации отметил, что жители Новой Зеландии ценят и уважают разнообразие культурных традиций и обычаев. «Мы можем поучиться у них толерантности и уважению к различиям», — подчеркнул он.

Еще одна особенность жизни в Новой Зеландии, на которую обратил внимание россиянин, — забота о благополучии граждан. «Новозеландская система здравоохранения и образования считается одной из лучших в мире. Государство активно поддерживает своих граждан, обеспечивая им доступ к качественным медицинским и образовательным услугам», — заключил путешественник.

Ранее другая тревел-блогерша назвала некоторые особенности Новой Зеландии, которые россиянам не понять. Она рассказала о местной детской игре, участники которой должны бросить бездыханного опоссума как можно дальше, и призналась, что такое «извращение не умещается в голове».

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      Алина Черненко
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