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11:08, 17 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по соседу по коммуналке и избил шваброй его гостью

В Челябинской области мужчина расстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Челябинской области мужчина открыл огонь по соседу по коммунальной квартире и избил шваброй его гостью. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, нападавший с сожительницей снимал комнату в квартире у пострадавшего. В один из дней владелец без предупреждения собрал друзей и устроил шумное застолье. Тогда мужчина пришел к ним в комнату и дважды выстрелил в руки одной из гостей, а потом ударил ее по голове железной шваброй. Далее он дважды выстрелил в хозяина квартиры, у которого в результате пострадали лицо и затылок.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. У стрелка изъяли пистолет и начали проверку.

Ранее в Миллеровском районе Ростовской области задержали местного жителя, который открыл стрельбу по полицейскому и двум гражданским.

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