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12:07, 17 апреля 2024Россия

Россиянин прострелил ногу сыну-подростку в воспитательных целях

Shot: в Карелии мужчина прострелил ногу 16-летнему сыну в воспитательных целях

В Карелии мужчина прострелил из пневматического пистолета «Оса» ногу 16-летнему сыну в воспитательных целях. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, российского восьмиклассника доставили в больницу Петрозаводска. Юноша рассказал, что отец во время очередной ссоры достал оружие и дважды выстрелил ему в ногу. Одна из пуль застряла в бедре школьника. Кроме того, на шее у него обнаружили ссадины. Подростка поместили в травматологическое отделение.

С его отцом начали работать полицейские. Выяснилось, что травматическое оружие было на него официально зарегистрировано. Мужчина в прошлом судим не был. Мать подростка преподает английский язык в одной из местных школ.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии мужчина случайно выстрелил из ружья в ногу чужому сыну и получил удар ножом в грудь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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