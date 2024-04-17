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14:58, 17 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин снимал военкомат для украинских террористов и попал под следствие

ФСБ задержала жителя Брянской области по подозрению в госизмене

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина в мессенджере связался с представителем украинской террористической организации, запрещенной в России, и по его заданию вел съемку здания военного комиссариата. Снимки россиянин отправил куратору. Позже подозреваемый изъял из тайника взрывчатые вещества и собирался отправиться в город Стародуб, но был схвачен российскими спецслужбами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 275 («Госизмена») УК РФ. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ уличили двоих жителей Томской области в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они перечисляли денежные средства и были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о госизмене.

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      Любовь Ширижик
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