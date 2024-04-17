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14:40, 17 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ уличила двух россиян в финансировании ВСУ

УФСБ: двое жителей Томской области перечисляли деньги ВСУ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ уличили двоих жителей Томской области в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Россияне перечисляли денежные средства украинской армии. Они задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о госизмене.

17 апреля сообщалось, что следователь ФСБ возбудил против уроженца Украины, получившего гражданство России и проживавшего во Владимирской области, уголовное дело о госизмене. Он участвовал в боях против России в составе ВСУ и оказался в плену. На допросе в ФСБ украинец рассказал, что родился в Мариуполе, а в 2016 году получил российское гражданство.

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      Любовь Ширижик
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