Россиянкам раскрыли самые модные сочетания с популярным предметом гардероба

Стилист Яна Еркович посоветовала сочетать пиджак с рубашками разных цветов

Редактор моды Lamoda и стилист Яна Еркович раскрыла россиянкам самые модные сочетания с пиджаком. Соотвествующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь к упомянутому популярному предмету гардероба эксперт посоветовала подбирать максимально комфортные, но ни слишком простые изделия, такие как поло с воротником, свитшот или худи с винтажным выцветшим эффектом.

Помимо этого, специалистка рассказала, что актуальным является прием с наслаиванием трикотажа. Так, она порекомендовала надеть джемпер под кардиган, а затем примерить пиджак. «Если вы в команде минималистов, выбирайте пару лаконичных рубашек разных цветов, которые подчеркнут контрастность слоев. А если хочется уюта, делайте ставку на дуэт из трикотажного жилета и футболки под пиджак», — уточнила она.

Вдобавок Еркович также заявила, что удачно будут выглядеть монохромные образы с пиджаком. Среди прочего, стилистка отметила важность аксессуаров. «В этом случае работают не только украшения, сумки или необычные головные уборы, но и редкая модель кроссовок, которая будет цеплять взгляды прохожих», — высказалась редактор.

В заключение собеседница издания призвала подбирать яркие акценты, среди которых может быть объемная футболка с кричащим принтом или классическая рубашка необычного оттенка.

Ранее в апреле стилист Рогов назвал самую модную вещь на лето. Специалист рассказал, что в предстоящем сезоне трендовым станет белое платье.