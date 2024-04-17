Российская чиновница потратила 57,5 миллиона рублей на нелегальные аппараты УЗИ

В Уфе чиновница Иксанова потратила 57,5 млн рублей на нелегальные аппараты УЗИ

Советский райсуд Уфы отправил начальницу Управления капитального строительства (УКС) Башкирии Инну Иксанову под домашний арест по делу о закупке нелегальных аппаратов ультразвуковой визуализации (УЗИ) на 57,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Чиновница обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее задержали 16 апреля.

Следствием установлено, что в период с августа по декабрь 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» УКС под руководством Иксановой заключил четыре контракта на поставку десяти систем УЗИ на сумму 57,5 миллиона рублей. РБК уточняет, что в этот момент ей было известно, что закупаемая техника является контрафактной и не соответствует регистрационному удостоверению. Несмотря на это, фигурантка распорядилась принять оборудование. Ущерб бюджету региона составил около 60 миллионов рублей.

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