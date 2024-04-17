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08:53, 17 апреля 2024Россия

Российская учительница пнула ногой мальчика на уроке и попала на видео

В Туапсе учительница пнула мальчика ногой на уроке и обозвала хамлом

В Туапсе Краснодарского края учительница пнула мальчика ногой на уроке и обозвала его хамлом. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Краснодара».

На ролике педагог кричит на младшеклассника. Затем женщина стаскивает ребенка на пол и ударяет его ногой. За происходящим наблюдают остальные дети. «Столько терплю! Хамло!» — говорит учительница.

В соцсетях указывали, что ученик дерзил преподавателю и играл на уроке в телефон. В главном управлении МВД России Краснодарского края отметили, что полиция начала проверку.

По некоторым данным, учительницу после произошедшего уволили.

Ранее сообщалось, что в Москве учительница отчитала школьников за незнание гимна России, ее проверяют. Женщину на время отстранили от работы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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