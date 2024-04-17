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15:43, 17 апреля 2024Россия

С начала СВО Украина атаковала приграничный российский регион почти 3000 раз

Старовойт: ВСУ с начала проведения СВО атаковали Курскую область 2890 раз

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За время проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область почти 3000 раз. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

«Курская область регулярно подвергается террористическим ударам со стороны ВСУ. С начала СВО зафиксировано 2890 обстрелов Курской области», — написал он.

По его словам, в числе наиболее пострадавших от атак противника числится Глушковский район.

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Накануне мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Курской области. «В результате обстрела поселка Теткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу», — написал глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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