С начала СВО Украина атаковала приграничный российский регион почти 3000 раз

Старовойт: ВСУ с начала проведения СВО атаковали Курскую область 2890 раз

За время проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область почти 3000 раз. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

«Курская область регулярно подвергается террористическим ударам со стороны ВСУ. С начала СВО зафиксировано 2890 обстрелов Курской области», — написал он.

По его словам, в числе наиболее пострадавших от атак противника числится Глушковский район.

Накануне мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Курской области. «В результате обстрела поселка Теткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу», — написал глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.