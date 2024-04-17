США обвинили Китай в наркотической эпидемии в стране

Конгресс США обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране

Соединенные Штаты обвинили Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране. Об этом члены Конгресса США заявили в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе».

В тексте говорится, что КНР «напрямую субсидирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот».

Более того, конгрессмены обвинили КПК в помощи китайским компаниям, якобы занимающимся торговлей фентанилом и нужными для его производства прекурсорами, а также «полной или частичной поддержке» производителей наркотиков.

Продажа химических веществ-прекурсоров фентанила с чрезвычайно низкой наценкой привела к их «неограниченным и нескончаемым поставкам из Китая в Мексику», через которую, по мнению американских законодателей, они попадают в США.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Джо Байденом и согласился помочь Вашингтону в борьбе с наркотической эпидемией. Китай обязался преследовать компании, производящие прекурсоры фентанила.