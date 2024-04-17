Стало известно о продвижении российских военных на юге ДНР

Рогов: ВС России продвинулись под Урожайным на сотни метров

Вооруженные силы (ВС) России на сотни метров продвинулись под поселком Урожайное на юге Донецкой народной республики (ДНР), несмотря на украинские минные поля. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Это несколько сотен метров, но этот участок был серьезно заминирован и оборонялся Вооруженными силами Украины (ВСУ — прим «Ленты.ру»)», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российским военным удалось накрыть большое скопление украинской техники и живой силы в районе Урожайного, а также у села Старомайорского. Владимир Рогов также сообщал, что после отражения атаки ВСУ в районе Работино украинские солдаты обратились в бегство.

Во вторник, 16 апреля, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что максимум, что могут сделать бойцы ВСУ, это при поддержке артиллерии проводить контрнаступления на свои же позиции, которые у них отбивают. Он подчеркнул, что из-за этого российским военным крайне важно закрепляться на занятых точках.