Стало известно о связанных с республиканцами украинских лоббистах в США

Украина наняла связанных с республиканцами лиц для лоббизма в США запрета УПЦ

Украинские структуры наняли ряд фирм и лиц, связанных с республиканской партией США. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах Украины.

Как отмечают журналисты, судя по активности нанятых Украиной организаций и республиканцев, одним из направлений их деятельности стало оправдание законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) в ответ на обвинения ряда американских политиков и журналистов о притеснении религиозных свобод.

По данным «Страны», неправительственная организация Kyiv Global Outreach из Украины наняла лоббистскую фирму из Вашингтона DCI Group, которая имеет связи и Республиканской партией США. Договор между ними действует с 26 февраля до конца года. Его стоимость составила 3,6 миллиона долларов.

«Согласно открытым данным, Kyiv Global Outreach создана совсем недавно — 23 января этого года и зарегистрирована в Киеве. (...) Вопрос остается открытым, как структура, зарегистрированная всего лишь несколько месяцев назад, смогла так быстро заключить договоры с вашингтонскими лоббистами», — говорится в тексте статьи.

Ранее стало известно, что Синод УПЦ назвал законопроект о запрете организации нарушающим свободу вероисповедания. Церковь также призвала депутатов Верховной Рады не принимать данный законопроект.