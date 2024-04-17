Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что, согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Вице-мэр отметил, что принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дали указание привести в готовность источники аварийного питания.

Жителей Москвы в эти дни призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что всю неделю с 15 апреля в Москве ожидаются дожди.

В начале апреля на столицу обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Жертвами удара стихии стали два человека, еще 15 пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.