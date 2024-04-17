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13:03, 17 апреля 2024Мир

Страна НАТО признала Донбасс и Крым навсегда российскими

Премьер Словакии Фицо: Донбасс и Крым навсегда останутся в составе России
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Донбасс и Крым навсегда останутся в составе России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе выступления перед членами комитета по европейским делам Национального совета, сообщает агентство CTK.

«С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что русские никогда не вернут Крым. Русские никогда не покинут Донбасс и Луганск», — сказал глава правительства страны-члена НАТО.

Ранее Фицо отметил, что членство Украины в составе Североатлантического альянса противоречит интересам Словакии, поэтому Братислава никогда не согласится на принятие Киева в состав НАТО.

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      Семен Александров
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