Tesla предложила повторно выплатить Маску миллиарды долларов

Tesla предложила повторно одобрить выплату Маску вознаграждения в $ 56 млрд

Американский автопроизводитель Tesla предложит своим акционерам повторно одобрить выплату вознаграждения генеральному директору Илону Маску в размере 56 миллиардов долларов. Проголосовать за это решение предлагается на следующем собрании акционеров, которое пройдет 13 июня, пишет CNBC.

Суд штата Делавэр в начале года аннулировал решение о рекордной выплате Маску бонусов, утвержденное акционерами еще в 2018 году, посчитав сумму несправедливо завешенной. Также держателям акций предложат проголосовать за перенос регистрации компании из штата Делавэра в Техас. Решение об этом глава компании принял после отмены выплат судом.

Председатель совета директоров Tesla Робин Дэнхольм напомнила, что в 2018 году за решение о выплатах Маску проголосовали 73 процента акционеров. Он также подчеркнула, что из-за решения суда бизнесмен не получал оплату за свою работу в течение шести последних лет. При этом Маск смог обеспечить значительный рост компании, а также увеличение ее стоимости, добавила Дэнхольм.

В 2018 году Маск отказался от зарплаты в Tesla, привязав свое вознаграждение к достижению компанией ключевых показателей. По договоренности с советом директоров в течение 10 лет он может рассчитывать на получение опционов на пакеты акций, эквивалентные одному проценту всех находящихся в обращении бумаг.

Ранее стало известно, что Tesla собирается уволить более десяти процентов персонала из-за низкого спроса на электромобили и возросшего уровня конкуренции на рынке. В последние месяцы менеджеры компании составляют списки критически важных членов команды. Также приостановлены выплаты вознаграждений по акциям и отменены ежегодные оценки некоторых сотрудников.