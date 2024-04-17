Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:35, 17 апреля 2024Мир

Турция подтвердила договоренность о визите Путина

Эрдоган заявил о договоренности о визите Путина в Турцию

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

Он отметил вместе с российским коллегой часто проводит телефонные переговоры. Эрдоган подчеркнул, что дата визита Путина в Турцию пока не определена. «Я верю, что этот вопрос прояснится как можно скорее», — заключил турецкий лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится. По его словам, контакты на высшем уровне «состоятся в обозримой перспективе».

До этого стало известно, что визит президента России в Турцию, запланированный на 12 февраля, отложили из-за проведения президентских выборов в России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби. Они находились в самолете семь часов

      Женщина начала карьеру порномодели после комплимента мужа и разбогатела

      Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

      Турция подтвердила договоренность о визите Путина

      В Запорожье выступили против приглашения представителей Украины на ЗАЭС

      Стало известно число застрявших в аэропортах ОАЭ россиян

      В Костромской области осквернили мемориал участникам Великой Отечественной войны

      43-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в леопардовом бикини

      Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю

      Бывший мэр Ярославля Урлашов подал ходатайство об УДО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше