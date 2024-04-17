Турция подтвердила договоренность о визите Путина
Эрдоган заявил о договоренности о визите Путина в Турцию
Президент России Владимир Путин посетит Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.
Он отметил вместе с российским коллегой часто проводит телефонные переговоры. Эрдоган подчеркнул, что дата визита Путина в Турцию пока не определена. «Я верю, что этот вопрос прояснится как можно скорее», — заключил турецкий лидер.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится. По его словам, контакты на высшем уровне «состоятся в обозримой перспективе».
До этого стало известно, что визит президента России в Турцию, запланированный на 12 февраля, отложили из-за проведения президентских выборов в России.