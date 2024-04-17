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16:55, 17 апреля 2024Ценности

Ультракороткие волосы станут трендом у женщин летом

Vogue: ультракороткие волосы и небрежные прически станут трендом у женщин летом

Фото: Roman Rybaleov / Shutterstock / Fotodom

Модные редакторы назвали трендовые женские прически на лето 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

В грядущем сезоне актуальными станут укладки с ободками и сложные фактурные пучки с лентами, заявили журналисты. Также популярными окажутся украшенные перьями пряди, как, например, у манекенщиц на показах весенне-летней коллекции бренда Dries Van Noten.

В то же время в список вошли ультракороткие стрижки и челки и намеренно небрежные прически. Среди последних — различные виды кос и хвостов с эффектом взлохмаченных волос, отметили эксперты.

В марте стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от одного вида причесок. Россиянам следует избегать коротких стрижек как у заключенных, отметил эксперт.

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      Алина Гостева
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