Ультракороткие волосы станут трендом у женщин летом

Vogue: ультракороткие волосы и небрежные прически станут трендом у женщин летом

Модные редакторы назвали трендовые женские прически на лето 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

В грядущем сезоне актуальными станут укладки с ободками и сложные фактурные пучки с лентами, заявили журналисты. Также популярными окажутся украшенные перьями пряди, как, например, у манекенщиц на показах весенне-летней коллекции бренда Dries Van Noten.

В то же время в список вошли ультракороткие стрижки и челки и намеренно небрежные прически. Среди последних — различные виды кос и хвостов с эффектом взлохмаченных волос, отметили эксперты.

В марте стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от одного вида причесок. Россиянам следует избегать коротких стрижек как у заключенных, отметил эксперт.