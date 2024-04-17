В Грузии закон об иноагентах объяснили защитой от украинизации

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах направлен против украинизации

Грузинский закон об иностранных агентах направлен против украинизации республики. Защитой страны новый законопроект объяснил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Если бы НПО (неправительственные организации — прим. «Ленты.ру») добились того, что они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены правительства посредством революции, сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина», —- приводятся в публикации слова главы правительства.

Ранее Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.