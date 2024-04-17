Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 17 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве признали подавленность украинцев из-за ситуации в стране

Глава офиса президента Украины Ермак: жители поникли от ситуации в стране

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что граждане подавлены из-за ситуации в государстве. Он добавил, что путешествует по всей Украине вместе с лидером страны Владимиром Зеленским, чтобы поддержать военных и население. Об этом сообщает издание Politico.

«Мы знаем, что люди поникли, и мы слышим это от руководителей регионов и от самих людей», — высказался Ермак.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует работать с уехавшими за рубеж жителями Украины, чтобы противодействовать их ассимиляции. Как утверждает глава МИД, власти государства не верят, что беженцы захотят вернуться на Украину. По этой причине он предложил работать с ними, чтобы они «остались украинцами».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В затонувшей машине с участниками СВО обнаружили тела военных. Их искали пять дней

      Мужчина разбогател на 18 миллионов рублей благодаря закончившемуся бензину

      В Киеве признали подавленность украинцев из-за ситуации в стране

      Москвичам назвали районы с самыми низкими ставками по аренде

      Шойгу испытал легкий бронеавтомобиль для спецподразделений

      Спикер Палаты представителей США отказался уходить в отставку

      Российская учительница пнула ногой мальчика на уроке и попала на видео

      Стала известна возможная судьба пропавшего из затонувшего авто с бойцами СВО

      В США призвали не пустить главу МИД Ирана в ООН

      В ЛНР заявили о создании украинских партизанских ячеек в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше