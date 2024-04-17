В Киеве признали подавленность украинцев из-за ситуации в стране

Глава офиса президента Украины Ермак: жители поникли от ситуации в стране

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что граждане подавлены из-за ситуации в государстве. Он добавил, что путешествует по всей Украине вместе с лидером страны Владимиром Зеленским, чтобы поддержать военных и население. Об этом сообщает издание Politico.

«Мы знаем, что люди поникли, и мы слышим это от руководителей регионов и от самих людей», — высказался Ермак.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует работать с уехавшими за рубеж жителями Украины, чтобы противодействовать их ассимиляции. Как утверждает глава МИД, власти государства не верят, что беженцы захотят вернуться на Украину. По этой причине он предложил работать с ними, чтобы они «остались украинцами».