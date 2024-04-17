В Кремле заявили об отсутствии интереса Израиля и Ирана в конфликте

Песков: конфликт на Ближнем Востоке не нужен Израилю и Ирану

Конфликт на Ближнем Востоке не нужен Израилю и Ирану и его продолжение не отвечает интересам двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы бы даже не хотели говорить о разрастании этого конфликта — это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона», — рассказал он.

С соответствующим заявлением Песков выступил в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Москва возможность поддержки Ирана в случае конфликта с Тель-Авивом.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась, каким способом отреагирует на атаку Ирана. В частности, рассматриваемые варианты включают в себя нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по беспилотникам или баллистическим ракетам.